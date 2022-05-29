На сегодня уже 14 миллионов украинцев покинули свои дома.

Основной целью российских оккупантов является зачистка территории Украины от украинцев.

Об этом в интервью BBC заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, захватчики хотят посеять страх и заставить украинцев бежать в Европу.

"Они совершают преступления против человечности, они совершают геноцид против украинского народа, потому что зачищают территорию Украины от украинцев. Это их основная цель. А побочная цель - создать миграционную кризис и выдавить миллионы украинцев в Европейский Союз, чтобы дестабилизировать его... Они действуют совершенно сознательно, совершенно намеренно совершают военные преступления. В нашем случае количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает, что российская армия и Россия воюют с гражданским населением Украины, а не с Вооруженными силами", - сказал он.

По его словам, на сегодня уже 14 миллионов украинцев покинули свои дома и уехали в европейские страны или стали внутренне перемещенными лицами.

Как ранее писал УНИАН, 24 февраля РФ начала широкомасштабную войну против Украины. Захватчики наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским людям и по их жилищам. 25 мая Шмыгаль озвучил сумму убытков для экономики Украины.

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