Артем Широбоков вспоминает, что его вели по улице, заваленной телами украинцев.

Российские военные в захваченных населенных пунктах Киевской области расстреливали мирных жителей "по приколу". При это оккупанты полностью глушат связь на захваченных территориях.

Об этом рассказал российский доброволец Артем Широбоков, который в 2014-2016 годах воевал в составе полка "Азов" на Донбассе, в интервью ВВС.

Он рассказал, что в боях в Ворзеле его группа потеряла контакт с командиром, поэтому им пришлось закопать оружие и переодеться в гражданское, но на улице Яблонской в Буче все равно они в плен. Оккупанты вели их в центр для пленных по улице, "заваленной телами. По той, которую сейчас показывают на фото". Военные РФ осматривали пленников выборочно, особенно с татуировками.

По его словам, 4 марта при нем россияне застрелили пожилого мужчину.

"Перед этим, деду из нашей группы прострелили ногу, поэтому особо никто по дороге в центр не рыпался. Но уже у самого центра нашу группу кто-то начал обстреливать. Все разбежались по дворам частных домов, и через калитки и заборы сначала убежали вглубь Бучи, а затем смогли обойти скопление российских войск около Ирпеня, чтобы вернуться в Киев", – вспоминает Широбоков.

При этом он указал, что россияне глушили связь, поэтому населенные пункты, где не было мобильной связи и интернета, отличаются от Херсона и Мелитополя, где люди бросались на танки.

"Мирных стреляют. Просто по приколу. В свое удовольствие. Независимо от возраста и пола. Улица, по которой меня вели под прицелом на "базу пленных", усыпана трупами бабушек и дедов. Проведывали соседей, шли за водой, остались без еды... Лежат через каждые 10 метров", – вспомнил военный.

При этом он указал, что жители Киевской области "тотально ненавидят русских", а русский говор "вызывал у людей дикий гнев, когда я с ними заговаривал".

"Потому что русские сейчас им в 2022 году устроили …… геноцид. Не нашлось ни одного человека, кто не называл бы русских, на технике под своим домом, ублюдками. Я хочу конца войны, чтобы украинских детей перестали убивать, чтобы не сбрасывали авиабомбы на мирный город. Россияне хотят конца войны, чтобы сожрать бигмак и купить тумбочку в "Икее". Мы разные. Я не знаю, как все должно закончиться, чтобы я перестал вас ненавидеть", – обратился россиянин к бывшим соотечественникам.

Бучанская резня - что известно

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

По состоянию на 3 апреля из освобожденной от российских оккупантов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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