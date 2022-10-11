Джереми Флеминг заявил, что одной из задач GCHQ является отслеживание действий РФ относительно ядерного оружия.

Разведка Великобритании не видит признаков подготовки России к применению тактического ядерного оружия в Украине или на ее границах. Эксперты напомнили, что для подготовки такого вида оружия необходимо время.

Об этом пишет The Guardian

Глава GCHQ Джереми Флеминг заявил, что одной из задач агентства является отслеживание подготовки Кремлем к применению тактического оружия.

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"То, как российская военная машина и президент Путин ведут эту войну, остается в рамках той доктрины, которую мы понимаем для их применения, в том числе для ядерного оружия", - отметил Флеминг.

При этом он заверил, что нет никаких признаков того, что Россия занимается технической подготовкой к применению тактического ядерного оружия. Данный вид оружия собирается путем сопряжения ядерной боеголовки с обычной ракетой меньшей дальности. По словам экспертов, что для вывоза таких боеголовок из хранилища требуется время.

Ядерные угрозы Путина - что известно

На фоне неудач россйкой армии президент РФ Владимир Путин заявил, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Москва "использует все имеющиеся средства". Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считает, что это блеф.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую". Замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предупредил, что следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

Страны Запада отреагировали на угрозы РФ, пригрозив стране серьезными последствиями в случае применения ядерного оружия. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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