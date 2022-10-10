Применение этого оружия разве что способно немного замедлить контрнаступление украинских воинов.

Применение ядерного оружия не поможет российскому диктатору Владимиру Путину решить проблемы своей армии в Украине.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

"Эскалация, обычная или ядерная, не может решить проблемы Путина. Если российские силы смогут расширить свои атаки на украинские населенные пункты или критическую инфраструктуру, или если Путин захочет применить тактическое ядерное оружие против Украины, он может лишь надеяться, что таким образом на некоторое время остановит украинские контрнаступления", - отмечают аналитики.

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По их убеждению, такие атаки не позволят российским силам завоевать Украину и достичь целей, которых требуют провоенные русские националисты. Однако они вполне могут спровоцировать реакцию Запада, которую российские сторонники жесткой линии воспримут как подтверждение их доводов, но ценой опустошения остаточной военной мощи России и ее способности достичь чего-то реального.

"Что может произойти, если Путин потеряет поддержку избирателей, которые больше всего преданы его видению? Трудно сказать", - добавили аналитики.

Ядерные угрозы Путина - что известно

На фоне потери РФ в войне против Украины, дефицита живой силы, который Россия пытается компенсировать за счет мобилизации и военной техники, угрозы ядерным ударом стали звучать чаще. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Москва "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считает, что это блеф.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую". Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предупредил, что следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

Страны Запада отреагировали на угрозы РФ, пригрозив стране серьезными последствиями в случае применения ядерного оружия. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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