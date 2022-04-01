Президент Украины призвал Москву не забывать, что санкционная политика будет только продолжаться и усиливаться.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина нуждается в большей поддержке от партнеров именно сейчас, когда российские военные сосредотачивают дополнительные силы на отдельных направлениях.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Обратился сегодня (31 марта - Ред.) к парламентам государств-наших партнеров: Австралии, Нидерландов, Бельгии. Почувствовал полную поддержку. Жду конкретных шагов. Призвал еще ужесточить санкции против Российской Федерации. Давить на агрессора нужно до тех пор, пока агрессия не иссякнет", - сказал он.

Президент добавил, что говорил об этом также и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы нуждаемся в большей поддержке от наших партнеров именно сейчас - когда российские военные сосредотачивают дополнительные силы на отдельных направлениях", - подчеркнул Зеленский.

Кроме санкций, рассказал он, с Мишелем они предметно обсудили и экономическую поддержку Украины и финансирование приоритетных проектов, а также динамику движения Украины к полноправному членству в Европейском Союзе.

"Санкционная политика была одним из предметов разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака с Джейком Салливаном - советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности. США ввели новый пакет санкций против России. Мы благодарны. Он не даст обходить действующие санкции - такие попытки мы уже все фиксируем. А также на ограничение работы чувствительных отраслей российской экономики - ее оборонного сектора", - сказал глава государства.

Он подчеркнул: "Пусть в Москве не забывают, что санкционная политика будет только продолжаться и усиливаться. Пока нет мира - нужны санкции. Пока Россия не начала вкладываться так же искренне в поиск мира, как она вкладывается в уничтожение нашего государства, санкции останутся безальтернативными".

Зеленский также напомнил, что провел 31 марта и разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Говорили очень конкретно. В частности, и о перспективах переговоров в Турции с Российской Федерацией. А также о создании действенной системы гарантий для нашего государства. О безопасности, в которой мы нуждались всегда и к реальному обеспечению которой приблизились. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности для Украины", - сказал он.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Херсон и Мариуполь.

Ряд стран Запада, в частности государства-члены Европейского Союза, США, Япония, Новая Зеландия и Австралия ввели против РФ новые санкции.

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