Крымских татар шантажируют применением силы к их родным.

Во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне с Украиной.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и призвала мировое сообщество отреагировать на этот факт для усиления санкционного давления на РФ.

По ее словам, традиционно призывная кампания на полуострове должна стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических сборов с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, которые привлечены к призывной кампании.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", – сообщает Денисова.

По ее словам, среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.

"Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на этот факт для усиления санкционного давления на РФ для освобождения всей территории Украины от захватнических войск и деоккупации территорий", – призывает Денисова.

А тем временем "вторая армия мира" продолжает нести существенные убытки. С начала войны оккупанты потеряли около 16,6 тысячи личного состава. Из-за тотальной нехватки резерва оккупанты даже мобилизуют на войну с Украиной должников и алиментщиков. За террор и геноцид обещают освобождение от всех кредитных обязательств.

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