По словам Денисовой, мужчин отправляют впереди регулярных войск на штурм украинских позиций.

Российские оккупанты, испытывая острую нехватку живой силы, продолжают незаконную мобилизацию жителей ОРДЛО и отправляют их в бой впереди российских войск как живой щит.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходит насильственными методами: мужчин задерживают на улицах, в магазинах и силой везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте", – пояснила Денисова.

Призывников-новобранцев без подготовки и экипировки российские оккупанты отправили под Харьков. Никаких документов так называемое "командование" с ними не подписывало". По словам Денисовой, мужчин отправляют впереди регулярных войск на штурм украинских позиций.

Она подчеркнула, что международное гуманитарное право запрещает принудительную мобилизацию.

"В соответствии со статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещается оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – заявила омбудсмен.

Напомним, мобилизацию Россия проводит и во временно оккупированном Крыму. Среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной являются и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угрозы применения силы к их родных.

А тем временем вторая армия мира" продолжает нести существенные убытки. С начала войны оккупанты потеряли почти 18 тысяч личного состава.

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