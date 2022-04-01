В Генштабе Вооруженных сил Украины обновили потери Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения.
Актуальные по состоянию на первое апреля данные опубликованы на официальной странице командования ВСУ на Facebook.
Потери России в Украине
- личного состава — около 17 700 человек;
- танков – 625 единиц;
- боевых бронированных машин — 1751 единица;
- артиллерийских систем — 316 единиц;
- РСЗО — 96 единиц;
- средств ПВО — 54 единицы;
- самолетов — 143 единицы;
- вертолетов — 131 единица;
- автомобильной техники — 1220 единиц;
- кораблей/катеров — 7 единиц;
- цистерн с ГСМ — 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 85 единиц;
- специальной техники — 24 единицы;
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности боевых столкновений на разных направлениях.
Если сравнить с предыдущим отчетом, то можно увидеть прогресс ВСУ за сутки. Украинские защитники смогли уничтожить 200 человек личного состава врага, 9 танков, 16 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем и 8 истребителей. И это еще не полный перечень.
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