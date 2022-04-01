Количество уничтоженных врагов и техники растет с каждым днем.

В Генштабе Вооруженных сил Украины обновили потери Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения.

Актуальные по состоянию на первое апреля данные опубликованы на официальной странице командования ВСУ на Facebook.

Потери России в Украине

личного состава — около 17 700 человек;

танков – 625 единиц;

боевых бронированных машин — 1751 единица;

артиллерийских систем — 316 единиц;

РСЗО — 96 единиц;

средств ПВО — 54 единицы;

самолетов — 143 единицы;

вертолетов — 131 единица;

автомобильной техники — 1220 единиц;

кораблей/катеров — 7 единиц;

цистерн с ГСМ — 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 85 единиц;

специальной техники — 24 единицы;

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности боевых столкновений на разных направлениях.

Если сравнить с предыдущим отчетом, то можно увидеть прогресс ВСУ за сутки. Украинские защитники смогли уничтожить 200 человек личного состава врага, 9 танков, 16 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем и 8 истребителей. И это еще не полный перечень.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: