Сегодня противник уже совершил по нашему государству три ракетных удара.

За прошедшие сутки от обстрелов российских оккупантов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

В сообщении отмечается, что враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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"За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара", - отмечают в Генштабе.

В сообщении отмечается, что пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорный, Красногоровка, Степное и Ольгевское.

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, было зафиксировано восемь "прилетов".

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