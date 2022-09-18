В некоторых районах города нет Интернета.

Российские оккупанты снова обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате удара разрушены дома и два человека получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Днем, 17 сентября, в 13:37 зафиксированы обстрелы г. Очаков Очаковской громады. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в течение дня враг наносил удары по селу Красное Воскресенской громады.

Также захватчики 18 сентября с 00:30 били по Очакову, в результате тяжелые ранения получили два человека, а также повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет Интернета.

Как ранее сообщал УНИАН, на юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

Очаков уже не первый раз оказывается под огнем россиян. Так, 16 сентября захватчики били по береговой зоне Очакова. Также ночью 17 сентября с 00:10 враг продолжил наносить удары по Очакову, в результате чего в некоторых районах города отсутствует свет и вода.

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