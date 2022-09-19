В ночь на 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Зафиксировано восемь "прилетов".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры", - сообщил он.
При этом глава ОВА отметил, что информация о пострадавших выясняется.
"Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации", - добавил Старух.
Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры.
В соцсетях сообщали, что в некоторых районах пропал свет. Позже стало известно, что электроснабжение восстановили, однако еще не везде.
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские захватчики пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.
Как сообщал УНИАН, посланник Папы Римского Конрад Краевский попал под обстрел во время поездки в Запорожскую область.