Мишенью стали объекты инфраструктуры.

В ночь на 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Зафиксировано восемь "прилетов".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры", - сообщил он.

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При этом глава ОВА отметил, что информация о пострадавших выясняется.

"Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации", - добавил Старух.

Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры.

В соцсетях сообщали, что в некоторых районах пропал свет. Позже стало известно, что электроснабжение восстановили, однако еще не везде.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские захватчики пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщал УНИАН, посланник Папы Римского Конрад Краевский попал под обстрел во время поездки в Запорожскую область.

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