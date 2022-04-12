Украинские военнослужащие готовы, если будет вторжение как из Беларуси, так и из Приднестровья.

Опасность вторжения из Беларуси сейчас больше рассматривается, чем с непризнанного Приднестровья (с территории Молдовы).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в украинском медиацентре.

"Как и на границе с Молдовой на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Даже больше сейчас рассматривается возможность вторжения из Республики Беларусь в Украину", - сказал спикер.

При этом он отметил, что пограничники вместе с ВСУ и другими составляющими сектора безопасности и обороны готовы к мерам, в случае попытки врага напасть из Беларуси и Приднестровья.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска в так называемом Приднестровье проводят передислокацию, что в будущем может представлять угрозу Украине. Украинские военные не исключают, что их могут привлечь для наступления на Южнобугском направлении.

При этом отмечается, что в непризнанном Приднестровье лиц, которые имеют российское гражданство, агитируют участвовать в боевых действиях в Украине.

По состоянию на 7 апреля угроза провокаций со стороны так называемого Приднестровья остается. Таким образом, Украину хотят обвинить в агрессии против соседнего государства.

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