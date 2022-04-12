По его словам, Беларусь стала марионеткой в руках Кремля.

На встрече президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко будет обсуждаться вопрос официального вступления Беларуси в войну в Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

По его словам, сейчас у Украины есть очень серьезная угроза со стороны Беларуси.

"И я думаю, что встреча будет посвящена тому, чтобы заставить Лукашенко официально и открыто вступить в эту войну. И для нас это будет очень большой проблемой, если белорусская армия сумеет нанести удар на Волыни по направлению Луцк-Львов", - сказал Жданов.

Он отметил, что Украина окончательно оборвала политические связи с Беларусью, которая сейчас является марионеткой Российской Федерации.

"На сегодняшний день от Лукашенко нужна только политическая ниша на отдачу приказа для Вооруженных Сил Беларуси. Дальше начинает работать механизм военного управления единым Союзным государством, которое они отработали на учениях "Союзная решимость". И фактически Лукашенко становится уже препятствием на пути Путина по управлению войсками, в том числе и белорусскими. И его нужно ликвидировать", - отметил он.

По мнению Жданова, Приднестровье в военном плане не несет большой угрозы, поскольку там сконцентрирована очень маленькая группа российских войск - около 3 тысяч. Однако они могут навредить в информационном поле.

"На прошлой неделе они получили приказ на проведение учений с боевой стрельбой вдоль нашей границы. Потом этот вброс, что они готовят в Тирасполе аэропорт для приема российских самолетов. Но на самом деле это анклав и туда можно попасть или через воздушное пространство Украины, или Румынии. Но Румыния - страна НАТО", - рассказал он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с Александром Лукашенко 12 апреля.

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