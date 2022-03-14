Оккупант подтвердил, что в Украину Россия прислала срочников.

Очередной пленный российский солдат рассказал, что на самом деле делают оккупанты в Украине. Он заявил, что Харьков бомбят российские войска.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители отметили, что в миф Путина о "денацификации" Украины не верят даже сами российские захватчики

"Мы сюда просто по беспределу зашли… Когда мы заходили, я не знал, что мы сюда зашли. Здесь пацаны срочники. Харьков разбомбили… Наша авиация бомбит, наша артиллерия", - заявил пленный российский солдат.

При этом он указал, что в Украине нет нацистов, о которых им рассказывали.

"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь бы загрызли", - отметил оккупант.

Кром того, он попросил знакомого, с которым разговаривал, поднять "орду" на бунт.

"Надо, чтоб люди выходили на бунты, чтоб все знали: у нас молвят неправду", - объяснил российский солдат-срочник.

Как ранее сообщал УНИАН, СБУ удалось перехватить очередной разговор российского оккупанта с женой. Женщина рассказала захватчику, что "хороших новостей" в РФ больше нет. При этом она указала, что о потерях в Украине Россия молчала, а сейчас их уже не скрыть.

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