Оккупант сказал, что может погибнуть в Украине от авиаударов своих же самолетов.

Сегодня, 14 марта, состоялся брифинг с пленными солдатами-срочниками РФ. Один из них во время своей речи обратился к маме и заверил ее, что он не хотел этой войны. Также он призвал ее не верить российской пропаганде и постараться сделать так, чтобы весь этот ужас в Украине уже закончился.

"Если тебе там говорят, что все в порядке - не верь этому. Россия уже совершила это преступление. Я сам не хотел этого, мам. Меня здесь (в плену украинских военных, - УНИАН) кормят, меня могли бы убить, но я жив. Меня здесь защищают. Единственное от чего я могу погибнуть, мам - это от ударов своих самолетов. Старайтесь там, мам, чтобы все это быстрее закончилось. Тогда вы дождетесь своих сыновей домой", - сказал дрожащим голосом солдат РФ.

Напомним, еще один солдат-срочник РФ попросил прощения у Украины и заверил, что ему стыдно.

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