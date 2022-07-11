Павел Кириленко отметил, что сгорели семь частных домов.

Российские военные обстреляли Бахмут. Населенный пункт накрыли зажигательными снарядами, в результате чего вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

По его словам, из-за зажигательных снарядов сгорели семь домов. На месте инцидента работали спасатели ГСЧС.

"Россия целенаправленно уничтожает наши города и села и истребляет мирное население", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты достигли частичного успеха в районе Верхнекаменского Донецкой области. Тем временем украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, их военную технику и склады с боеприпасами.

10 июля самым "горячим" место стал Бахмутский район. В Нью-Йорке ракетным ударом повреждены магазин и дом - без пострадавших. Соледар за сегодня подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночного обстрела сгорели дом культуры и административное здание, в результате вечернего повреждена пятиэтажка. За день в городе - трое раненых

В Северске под обстрел попал частный сектор - один дом разрушен, много поврежденных. Также повреждения получила одна многоэтажка. Известно о двух погибших в городе за сутки

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