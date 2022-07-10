В Соледаре, который был обстрелян дважды, сгорели дом культуры и админздание, а также повреждена пятиэтажка.

На Донетчине сегодня, 10 июля, в результате обстрелов российскими оккупантами были ранены пять мирных жителей, двое погибли.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что самое "горячее" место сегодня в Бахмутском районе.

"В Нью-Йорке ракетным ударом повреждены магазин и дом - без пострадавших. Соледар за сегодня подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночного обстрела сгорели дом культуры и административное здание, в результате вечернего повреждена пятиэтажка. За день в городе - трое раненых", - сообщил председатель ОВА.

В Северске под обстрел попал частный сектор - один дом разрушен, много поврежденных. Также повреждения получила одна многоэтажка. "Доподлинно известно о двух погибших в городе за сутки", - констатировал Кириленко.

Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреляли Угледар - ранен один человек. Еще один человек был ранен в Ласточкином Очеретинской общины.

"Кроме того, под огнем общины в относительном тылу. Черкасская община была обстреляна из "Градов" - без пострадавших. В Ильиновской общине от артобстрела занялся пожар на пшеничной ниве", - говорится в заметке.

Напомним, оккупанты достигли частичного успеха в районе Верхнекаменского Донецкой области. Тем временем украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, их военную технику и склады с боеприпасами.

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