Ранее враг ударил по инфраструктуре в Карловке – пострадавших нет, пожар ликвидирован.

ПВО Вооруженных сил Украины сбили над Полтавщиной вражескую ракету.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем", – отметил он.

Лунин напомнил, что сегодня враг ударил по инфраструктуре в Карловке – пострадавших нет, пожар ликвидирован.

"Взрывной волной повреждены стекла в зданиях, расположенных неподалеку", - уточнил глава ОВА.

Напомним, что в Полтавской области на 8-9 мая увеличили продолжительность комендантского часа. Так, в течение следующих трех дней она продлится от 21:00 до 07:00.

С приближением 9 мая, которое является для России одной из важнейших военных дат, всех украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги. У оккупантов нет весомых побед на фронте, поэтому они способны усилить террор мирного населения.

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