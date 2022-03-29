Николай Мельничук отметил, что в результате удара никто не погиб.

Российские войска ударили по аэродрому в Староконстантинове. В результате уничтожен запас горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщил городской глава Староконстантинова Николай Мельничук в Facebook.

"Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб", - говорится в сообщении.

По его словам, никто не погиб, но враг полностью уничтожил запасы горюче-смазочных материалов.

"Прошу всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов обратиться в городской совет или ко мне лично. Заранее благодарен за содействие в решении этого крайне важного для безопасности всего нашего общества вопрос!" - подытожил Мельничук.

Как сообщал УНИАН, 27 марта председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по нефтебазе.

В течение 28 марта ликвидация пожара, произошедшего на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке, продолжалась. Локализовать пожар удалось к утру понедельника, а полностью погасить лишь 29 марта.

Также 26 марта оккупанты дважды нанесли ракетный удар по Львову. Одна ракета попала в нефтебазу в жилом квартале Львова, а второй - по заводу в жилом массиве. Поврежденная во время обстрелов нефтебаза во Львове пылала 12 часов.

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