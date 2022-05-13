Сейчас идут бои за контроль над трассой Лиман-Бахмут, враг пытается захватить Лисичанск, чтобы сверху обстреливать Северодонецк.

На Луганщине враг сосредоточил свои атаки на нескольких направлениях.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного марафона.

"Они пытаются перерезать трассу Лиман-Бахмут в двух местах - со стороны Попасной и Белогоровки. Главная задача у них сейчас - это перекрыть трассу и взять Лисичанск. Тогда они с горы смогут свободно обстреливать Северодонецк", - сказал он.

Но, отметил Гайдай, враг деморализован после неудач с переправой через Северский Донец в Белогоровке.

"Кроме того, им сократили выплаты, им уже выплачивают не за полный месяц повышенную зарплату. Только за те часы и дни, когда они на передовой. Начинается бунт по поводу финансов", - рассказал глава Луганщины.

"Сейчас держим линию обороны Белогоровка, даже зачищаем уже на той стороне реки. Украинские военные держат линию обороны в Камышевахе, возле Попасной. Лисичанск полностью наш, Северодонецк полностью наш. Окрестности Рубежного пройти захватчики не могут. Воеводовка также не их - как только они туда заходят, они мрут и технику теряют. И сегодня ВСУ зачистили Щедрищево и заняли там нормально оборону", - добавил глава Луганской ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что армия РФ ежедневно несет потери на войне в Украине, чтобы их компенсировать, российское командование готовится отправлять в бой "московских мажорчиков".

По состоянию на 13 мая в украинские военные ликвидировали 26, 9 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что украинская артиллерия срывает наступление российской армии на Донбассе.

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