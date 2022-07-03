Противник нанес авиаудар неподалеку Мосьпаново и Граково.

На Харьковщине украинские военные отбили штурм оккупантов недалеко от Прудянки.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. В частности, противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, победа, Верхний Салтов, Заиловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.

"Вражеский штурм неподалеку Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар неподалеку Мосьпаново и Граково", - добавили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что русские войска штурмуют направление Кочубеевка – Дементіївка в Харьковской области. Враг осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крест, Победа, Дементіївка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкіне, Замулівка, Большая Бабка, Волобуївка и Малиновка и нанес авиационные удары вблизи Верхнего к салтову, Прудянки и Мосьпанового

В свою очередь бойцы спецподразделения Kraken результативно ударили по штабу Вооруженных сил РФ в Харьковской области. Оккупанты расположились в многоэтажном имении, но не смогли спрятаться от украинских "птичек".

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