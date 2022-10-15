Противник совершил около 10 обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня.

В течение суток российские войска нанесли по Украине 4 ракетных и 17 авиационных ударов.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит (враг - УНИАН) удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО", - рассказали в Генштабе.

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В частности, ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 20 населенных пунктов.

Также в зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей.

"Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed -136", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. В Генштабе ВСУ 15 октября сообщили, что армия Украины отразила атаки противника вблизи 11 населенных пунктов на трех направлениях.

Также стало известно, что на юге ВСУ удерживают огневой контроль и инициативу в развитии событий и сбили вражеский вертолет.

На нашей земле по состоянию на 15 октября ликвидировано 64 тыс. 700 врагов и, в частности, 242 вражеских вертолета.

Украинская армия уже освободила 1 тыс. 620 населенных пунктов.

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