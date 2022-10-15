Также уничтожены еще 16 артиллерийских систем врага.

За сутки украинскими войсками были уничтожены еще 400 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 октября среди личного состава ориентировочно составили около 64 тыс. 700 (+400 за сутки) человек. Танков было уничтожено 2 тыс. 524 (+3) единицы, боевых бронированных машин - 5 тыс. 179 (+7), артиллерийских систем - 1 тыс. 582 (+16), реактивных систем залпового огня - 365 (+3).

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Средств противовоздушной обороны уничтожено 186 (+0) единиц, самолетов - 268, вертолетов - 242 (+2), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 210 (+11) крылатых ракет - 316. Кораблей/катеров уничтожено 16 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 951 (+7), специальной техники - 142.

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России освободили уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

Как заявил спикер командования "Юг" Владислав Назаров, 14 октября оккупанты пытались возобновить активное движение через реку Днепр.

Вместе с тем враг сосредоточился на захвате Бахмута-Краматорска. В течение предыдущих суток украинские военные в очередной раз отражали атаки противника на Иванград. Предварительно в британской разведке сообщали, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.

Также Генштаб отчитывается, что смертность среди раненых российских военнослужащих достигает 50%.

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