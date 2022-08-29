Украинские защитники могут освободить все захваченные территории Украины, уверен эксперт.

Вооруженные силы Украины способны закончить развязанную Россией войну за месяцы, не за годы.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале назвал главное условие для такого развития событий, оценивая шансы на освобождение всех украинских территорий.

"Все перспективы у нас есть. Особенно если нам дадут оружие, то мы можем вообще сотворить чудеса и закончить эту войну не за годы, а за месяцы. Но вопрос наличия вооружения", – заявил он. Відео дня:

Жданов отметил, что ВСУ способны освободить все территории Украины.

"Мы можем развивать наступление не только в этих областях (Запорожской, Харьковской, Херсонской – УНИАН). Если оно будет и будет успешным, то я думаю, что мы можем добиться намного большего", = добавил эксперт.

"В 2014 году мы отказались от вооруженного противостояния с Российской Федерацией. Мы пошли дипломатическим путем, подписали Минск-2. Это завело нас в этот тупик, когда мы были связаны по рукам и ногам в плане военного решения этого вопроса. А пока шла политическая тягомотина, Российская Федерация собирала армию и строила укрепления. А мы разводили войска, что сразу в 2015 году, потом в 2019 году вернулись к разведению. И постоянно все восемь лет мы были инициаторами прекращения огня в одностороннем порядке. Ну, вот мы и получили", – считает Жданов.

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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