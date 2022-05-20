Кирилл Буданов указал, что для украинских военных не должно быть ограничений на использование оружия против оккупантов.

Украинские военные нуждаются в большом количестве вооружения, чтобы пойти в контрнаступление. Москва использует против украинцев все виды оружия, поэтому и для Киева не должно быть ограничений.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью для The New York Times.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", - заявил Буданов.

По его словам, украинским военным для успешного наступления необходимы:

ракетные комплексы средней дальности;

ракетные комплексы большой дальности;

крупнокалиберная артиллерия;

ударная авиация.

Как ранее сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров. Произойдет это к середине июля.

По словам советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, ВСУ не остановятся на рубежах ОРДЛО, когда пойдут в контрнаступление. Украинские военные отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

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