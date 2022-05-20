Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска.
Об этом в интервью изданию"The Wall Street Journal" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года", – сказал он. Как отмечается на сайте ГУР МО, Буданов имел в виду год восстановления независимости Украины.
"Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается", – добавил он.
Буданов отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, великокаліберна артиллерия и ударная авиация.
"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", - отметил Буданов.
"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия вовсе не такая сильная и великая держава, которую он хотел изобразить. В то же время, меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний, и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – подытожил руководитель отечественной военной разведки.
Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии и помощи Запада.
Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.