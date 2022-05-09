Советник главы ОПУ отметил, что помощь западных союзников для Украины сильно растянута во времени.

Российские войска могут повторить попытку наступления на Киев. Западные партнеры Украины слишком медленно предоставляют военную помощь.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным.

По его словам, невысокие темпы предоставления Украине вооружения от западных партнеров может спровоцировать новое наступление российских оккупантов на Киев.

"Пакет военной помощи голосуется в мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение - это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идет. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами", - объяснил Арестович.

При этом он отметил, что пройдут недели или даже месяцы до того, как подействуют санкции или приедет оружие.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удалось отстоять Киев. По его словам, это еще не является окончательной победой Украины.

6 мая глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил, что угроза повторного наступления войск России на Киев есть всегда. Украинская власть готовится к различным вариантам развития событий

В свою очередь 7 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 8-9 мая жителям столицы, которые выехали из-за полномасштабной войны с РФ, можно начинать возвращаться.

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