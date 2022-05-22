Белорусы становились наемниками из-за денег, сообщили в украинском Минобороны.

В Беларуси хоронят военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с российскими частными военными компаниями, участвовали в войне против Украины и были ликвидированы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"В нескольких населенных пунктах Беларуси состоялись похороны военных, которые согласились заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшим солдатом-контрактником прошли в городе Марьина Горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (базируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, в целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных.

"В воинских частях не проводится серьезной агитации или пропагандистских мероприятий. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с различными российскими ЧВК. Основной мотив для этого - деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось", - добавили в украинской разведке.

Напомним, РФ 24 февраля рано утром вторглась в Украину. Противник атаковал наше государство, в том числе, и с территории Беларуси.

По данным Федеральной разведывательной службы Германии, в войне против нашей страны на стороне РФ участвуют правые экстремисты и неонацисты.

Вас также могут заинтересовать новости: