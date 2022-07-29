В США призвали немедленно помочь Украине победить российское зло.

Российские пропагандисты выложили в соцсети видео убийства украинского военнопленного. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Личность самого палача в соцсетях оперативно установили.

На фоне зверского убийства украинского военного старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро призвал дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны точно поражать цели на расстоянии от 165 до 310 км, и современные танки.

Как написал Массаро в Twitter, военные преступления РФ являются "оскорблением для всего человечества" и добавил: покончить с российским злом можно лишь победой Украины.

"Отвратительное зло, творимое российскими оккупантами. Больше никаких задержек. Помогите Украине покончить с этим. Варварство и разврат русских захватчиков вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, уравнивание городов с землей. И безграничное зло. ATACMS и танки. Дайте им все. Все, что им нужно, чтобы покончить с этим преступлением против человечества", – написал Массаро.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия является страной людоедов и палачей, которые не смогут избежать кары в будущем.

"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов калечила украинского пленного. Все, что надо понимать миру: Россия - страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать кары русским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", - пишет Подоляк.

Война в Украине: что известно

Отметим, самые активные боевые действия сейчас продолжаются на Донбассе. На юге Украины ВСУ перешли к контрнаступлению, получив приказ военно-политического руководства страны на деоккупации территорий.

По состоянию на сегодня, 29 июля, по официальным данным Генштаба ВСУ ликвидировали более 40 тысяч российских боевиков.

Как сообщал УНИАН, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

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