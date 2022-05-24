Бои шли в одном из городов Донецкой области, отметили в ISW.

В Донецкой области войска Российской Федерации активизировали наступательные действия в районе двух городов - Авдеевка и Лиман.

Оккупантам в понедельник, 23 мая, удалось добиться определенного успеха, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По его данным, в Лимане идут бои, поскольку противник пытается перерезать наши линии снабжения. В то же время противник усилил артудары по Авдеевке.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись на территорию нашего государства. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и мирные населенные пункты, в том числе и Донецкой области.

Позже оккупанты пошли в наступление на части востока Украины. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 23 мая сообщал, что за прошедшие сутки от обстрелов страдали, в том числе Лиман, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар и Торецк.

Чиновник отмечал, что в Донецкой области за сутки линия фронта не изменилась.

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