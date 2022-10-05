Путина сильно нервирует контрнаступление ВСУ, ведь против него теперь даже пропагандисты.

В Генштабе РФ уже появляются идеи о выводе войск из Украины. Некоторые военные понимают неизбежность провала и даже открыто говорят о том, что война проиграна. Из-за этого в Кремле назревает раскол.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

"Это (контрнаступление - УНИАН) очень сильно нервирует Путина, там действительно появилась фронда, в Генеральном штабе. И есть некоторые военные, которые смело говорят, что война проиграна, что нужно искать способы спасения хотя бы какой-то части вооруженных сил России... Звучат идеи вплоть до вывода войск", - отметил эксперт.

Жданов считает, что судьба Путина очевидна. Против кровавого диктатора даже пропагандистская машина.

"Что положительно - мнения разделились и действительно там начинаются споры. Кстати. Обратите внимание, там пропагандистская машина РФ живет уже самостоятельной жизнью. И даже больше влияет на внутреннюю политику, чем сам Путин. И она начала раскручиваться в обратную сторону. Они критикуют "специальную военную операцию", они критикуют государственную систему, которую они построили, они критикуют ситуацию в армии и в политике. Единственно, пока, до чего они не дошли, это до того, чтобы называть фамилию Путин. В РФ начались необратимые процессы, которые могут привести к смене политической элиты", - резюмировал эксперт.

Война РФ против Украины: как успехи ВСУ дестабилизируют врага

Защитники Украины продолжают контрнаступление. ВСУ дают рашистам отпор, за минувшие сутки они отбили атаки РФ в районах 10 населенных пунктов. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наши защитники "отминусовали" уже 61 тысячу оккупантов.

Помимо этого, Гайдай объявил о начале деоккупации Луганской области. Уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

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