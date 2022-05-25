Сегодня будущее Европы формируется в окопах под Северодонецком и Бахмутом, отметил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что продолжительность войны зависит от скорости введения энергетических санкций и поставок оружия.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и поставок оружия", - отметил он.

"Хотите войны? Ключ к миру - в ваших столицах", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противники сначала сбрасывали бомбы на военные объекты в ряде населенных пунктов, а потом обстреливал и дома мирных жителей.

Ряд государств, в частности США и страны-члены Европейского союза, поддержали Украину - решили предоставить Киеву вооружение, а также ввели против РФ новые санкции.

Украинская сторона просила западные страны отказаться от российских энергоресурсов, чтобы не финансировать агрессора.

23 мая Михаил Подоляк отметил, что Европа продолжает отправлять в РФ миллиард евро ежедневно, покупая нефть и газ.

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