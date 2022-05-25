У противника недостаточно запасов высокоточного ракетного оружия, отметили в Генштабе украинской армии.

Российские оккупанты активизировали применение авиации для поддержки наступления своей наземной группировки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00 среды, 25 мая.

"В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия противник осуществляет поиск иных способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что с целью ведения боевых действий и восполнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белоруско-украинской границы. "Не миновала угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области.

"Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а затем обстреливал и жилье гражданских. Противники, в частности, открывали огонь из авиации. Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам.

По данным Генштаба ВСУ, на нашей земле по состоянию на 25 мая уничтожили около 29 350 врагов и, в частности, 205 самолетов.

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