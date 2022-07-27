Лидер боевиков утверждает, что Киев основали "русские" люди.

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин отправился в Беларусь и там заговорил о захвате восьми городов Украины.

Пушилин в Telegram сообщил, что посетил Брест и вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость".

Пособники оккупантов посетили мемориал, поскольку 28 июля будет 78-я годовщина освобождения Бреста от нацистов во время Второй мировой войны.

Памятную дату Пушилин использовал для того, чтобы призвать к новой агрессии против Украины.

"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…", - утверждал псевдочиновник.

Стоит отметить, что основателями Киева считаются полянский князь Кий, его братья Щек и Хорыв и сестра - Лыбидь. Официально принятой датой основания столицы Украины является 482 год. Датой основания Москвы считается 1147 год.

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и там поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в 2018 году.

Рано утром 24 февраля текущего года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси.

Украинские воины уже уничтожили на нашей территории более 40 тысяч захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: