Были уничтожены семь вражеских танков, поделились в Министерстве обороны Украины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сегодня отражены три атаки российских оккупантов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 30 марта украинские воины отразили три атаки врага", - говорится в сообщении.

В результате боев было уничтожено: личного состава - до 200, танков - семь, БТР - два, БМП - 11, боевых бронированных машин - одна, артиллерийских систем, минометов - 11, РСЗО - четыре, автотранспорта - девять, БПЛА - один.

Ранее воздушное командование "Восток" сообщило, что 30 марта были сбиты три вражеских самолета, по предварительным сведениям, ликвидированы истребители-бомбардировщики.

Минобороны Украины сообщало, что с начала российской агрессии (стартовала 24 февраля) по состоянию на 30 марта в нашей стране были уничтожены около 17 тыс. 300 оккупантов, ликвидирован также 131 самолет и 81 беспилотник оперативно-тактического уровня.

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