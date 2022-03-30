По предварительным данным, в Украине уничтожили истребители-бомбардировщики противника.

Защитники Украины в среду, 30 марта, сбили сразу три вражеских самолета и один беспилотный летательный аппарат.

Воздушные суда сбиты на Слобожанском направлении, сообщило в Facebook воздушное командование "Восток".

В командовании добавили, что, по предварительным сведениям, были сбиты вражеские истребители-бомбардировщики.

"...Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражено сразу три самолета, предварительно - истребители-бомбардировщики, и один БПЛА...", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта стало известно, что в небе над Харьковской областью в районе города Изюм защитники Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик и беспилотник.

По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 30 марта в нашей стране уничтожено около 17 тыс. 300 оккупантов, был ликвидирован также 131 самолет и 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

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