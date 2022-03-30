Защитники Украины в среду, 30 марта, сбили сразу три вражеских самолета и один беспилотный летательный аппарат.
Воздушные суда сбиты на Слобожанском направлении, сообщило в Facebook воздушное командование "Восток".
В командовании добавили, что, по предварительным сведениям, были сбиты вражеские истребители-бомбардировщики.
"...Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражено сразу три самолета, предварительно - истребители-бомбардировщики, и один БПЛА...", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта стало известно, что в небе над Харьковской областью в районе города Изюм защитники Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик и беспилотник.
По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 30 марта в нашей стране уничтожено около 17 тыс. 300 оккупантов, был ликвидирован также 131 самолет и 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.