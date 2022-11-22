Из-за противников пострадали 16 человек, отметили в Офисе президента.

За сутки из-за российской агрессии в Украине погибли 8 человек, а еще 16 получили ранения.

В Донецкой области известно о 4 погибших и 4 раненых, а в Херсонской - о 3 погибших и 10 раненых, об этом сообщает Офис президента Владимира Зеленского со ссылкой на данные областных военных администраций по состоянию на 09:00.

Кроме того, в Харьковской области один человек погиб в результате подрыва на мине, еще двое были ранены во время вражеского обстрела.

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Вражеские обстрелы Украины - важнейшие свежие новости

Утром 22 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях из танков и артиллерии обстреляли различные объекты в районах 17 населенных пунктов.

Противник также открывал огонь в районах населенных пунктов Лозовая и Орлянское Харьковской области.

На правобережье Херсонской области враги обстреливали из артиллерии населенные пункты и позиции защитников Украины.

По данным ООН, из-за захватчиков уже погибли по меньшей мере 6 595 гражданских украинцев, а еще 10 189 - ранены.

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