Военный эксперт-полковник запаса Олег Жданов считает вполне возможным, что в Украину для войны с Россией тайно пригласят частные военные компании из Польши, Британии, США и Израиля.
Журналист и основатель издания "Гордон" Дмитрий Гордон во время интервью спросил у Жданова, могут ли в нашу страну пригласить ПВК, которые знают, как воевать западной техникой, и эксперт сказал, что, по его мнению, "это вполне возможно".
Собеседник подчеркнул, что в случае приглашения ЧВК в Украину этого нигде не будут афишировать.
"...вполне вероятно, что на этапе контрнаступательной операции возможно применение ЧВК. Но опять же, под грифом "секретно", и никто не будет это распространять", - отметил полковник.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей. По данным украинской стороны, только в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко предупредил, что командование РФ получило от российского президента Владимира Путина задание до 1 июля оккупировать Донецкую область в ее админграницах.
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