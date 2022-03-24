На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.

Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в российской агрессии против Украины", - рассказали в Генштабе.

По данным ВСУ, по имеющимся данным, вблизи украинско-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава вооруженных сил Республики Беларусь.

Напомним, Пентагон не видит готовности белорусских войск к вторжению в Украину. Однако опасность до сих пор сохраняется.

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