Однако опасность сохраняется.

Пентагон заявил, что США пока не видят признаков того, что Беларусь готовится присоединиться к войне России против Украины.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

Однако опасность сохраняется.

"Мы по-прежнему не видим признаков того, что Беларусь готовится ввести свои войска в Украину", - сказал представитель ведомства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что согласно оценкам НАТО, Минск готовится в ближайшее время присоединиться к войне России против Украины.

При этом утверждалось, что источники телеканала не видят признаков подготовки белорусских войск для участия в боевых действиях на территории соседней страны.

Напомним, ранее Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины, но Генеральный штаб ВСУ фиксирует признаки подготовки к вторжению.

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