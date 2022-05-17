Из РФ в Украину зашли дополнительные батальонно-тактические группы, отметил Селезнев.

Российские войска передислоцируются на северодонецком направлении, и впереди Украину ждут сложные времена на фронте.

Такой прогноз сделал украинский военный эксперт Владислав Селезнев, транслирует "Настоящее время".

"Плотность огня украинских военнослужащих именно на этом участке российско-украинского фронта возросла, соответственно атакующие силы противника несут потери, и в настоящее время мы наблюдаем процесс перегруппировки личного состава российской оккупационной армии, – заявил он. – То есть те подразделения, которые понесли существенные потери, отходят, но на их место зайдут новые силы".

Эксперт подтвердил, что в Украину из РФ зашли дополнительные 9 батальонно-тактические группы:

"Это те самые резервы, которые позволят армии России усилить натиск на наши подразделения. Поэтому говорить о том, что украинская армия на этом участке фронта переходит в контрнаступление, будет не совсем корректно. Происходит передислокация российских оккупационных войск. И впереди нас ожидают достаточно сложные времена, потому как российские генералы от своих первоначальных планов не отказались. Они и далее будут атаковать наши позиции", – предупредил Селезнев.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что понадобится несколько месяцев, чтобы Украина с помощью западного оружия, которое поступает, установила паритет на фронте в войне с Российской Федерацией.

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