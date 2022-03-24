По мнению заместителя министра обороны, что-то прогнозировать точно в этой ситуации невозможно, поэтому украинцы должны настроиться на то, что это не будет быстрая победа.

Российских военных готовят к тому, чтобы они должны завершить операцию к 9 мая.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг не оставляет своих планов продолжать войну, продолжать наступательную операцию и активизировать свою экспансию.

"Поэтому у нас несмотря на то, что снизилась интенсивность боев, все же продолжается война. Во временно занятых врагом регионах, он пытается закрепиться. Там происходят очень досадные для нас вещи, потому что это абсолютно бесчеловечное отношение к мирному населению", - сказала Маляр.

Она добавила, что сейчас появляются слухи, что РФ якобы будет пытаться каким-то образом привлечь Приднестровье к войне в Украине.

"Но эта информация пока зафиксирована на уровне слухов в самом Приднестровье", - добавила замминистра.

По данным Минобороны, враг всячески пытается укрепить свои позиции, усилить личный состав, который он потерял, собирает технику вокруг границы, пытается увеличить свои способности.

В то же время, сохраняется угроза со стороны Беларуси.

Маляр подчеркнула, что пока никакие прогнозы не могут быть корректными, поскольку динамика развития событий быстрая, а ситуация меняется каждые полчаса.

"Но у нас есть оперативная информация, что российских военных готовят к тому, что они должны завершить операцию до 9 мая... Но что-то прогнозировать точно в этой ситуации невозможно. Мы должны настроиться на то, что это не будет быстрая победа. Потому что на достижение больших целей требуется много времени и много усилий, поэтому быстро это не получится", - считает она.

Кроме того, заместитель министра отметила, что как и для Украины эта война - это исторический шанс наконец избавиться от многолетних посягательств РФ, так и Россия считает это шансом покорить Украину, поэтому тоже не будет сдаваться.

"Поэтому, конечно, на это уйдет определенное время, надо к этому быть готовыми психологически", - добавила Маляр.

Она подчеркнула, что каждый должен для себя определиться, что он может сделать для победы, и делать это.

Напомним, по данным МВД, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Это подтвердили и западные военные эксперты, и документы врагов, и доклады пленных россиян. Однако планы президента РФ разбились о мужественную и профессиональную оборону ВСУ. Теперь Путин установил для командования армией РФ новые сроки "победы". Глава Российской Федерации приказал достичь поставленных задач с 21 апреля по 7 мая.

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