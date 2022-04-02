Жителей Конотопщины просят не выходить не улицу без особой надобности.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что сейчас российские оккупанты окапываются в пределах от Белополья до Конотопа.

Об этом он отметил в своем Telegram-канале, информируя об оперативной ситуации в области.

"Орки бушуют от Белополья до Конотопа. Правда недолго этому продолжаться! Окапываются, поэтому нам ямы для них рыть не придется, облегчают задачу", - написал Живицкий.

Он обратился к жителям Конотопщины держаться, не выходить на улицу без особой надобности, быть осторожными.

"Ситуацию мы хорошо знаем и работаем. Самая темная ночь - перед рассветом", - добавил Живицкий.

Он также отметил, что продолжается восстановление территорий освобожденных общин.

"Завозим продукты, лекарства, предметы гигиены! Продолжаем восстанавливать инфраструктуру, связь, транспортное сообщение. Частично в Тростянце восстановили электроснабжение, работаем дальше и по другим общинам... сегодня провели встречу с представителями промышленных предприятий. Восстанавливаем экономику, производство. Приятно что на освобожденных территориях, где вчера были орковские танки, уже едут наши мирные тракторы и сеялки! Не смотря ни на что - будем сеяться", - написал Живицкий.

Напомним, по данным Живицкого, сейчас в Тростянце почти восстановленно газоснабжение, осталось подключить менее 50 абонентов.

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