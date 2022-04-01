Также проработан вопрос предоставления городу автомобиля скорой помощи, ведь местные автомобили скорой разбили российские оккупанты.

Газоснабжение в Тростянце почти восстановлено, осталось подключить менее 50 абонентов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Продолжаем восстанавливать газо- и электроснабжение в Тростянце. По состоянию на 18.00 по Тростянецкому участку подключили одну ПЛ (100 потребителей). Работы продолжаются. Газоснабжения в Тростянце почти восстановлено (осталось подключить менее 50 абонентов)", - отметил он.

Кроме того, добавил Живицкий, совместно со Стрийским городским советом Львовской области был проработан вопрос получения автомобиля скорой для жителей Тростянца.

"Напомню, община осталась без автомобилей скорой - их разбили орки, оккупировав город", - подчеркнул председатель ОВА.

Он также сообщил о получении нескольких гуманитарных грузов для области. Для нужд медицинских учреждений область получила гуманитарный груз от Украинского фонда энергоэффективности и энергосбережения: хирургические наборы и хирургические инструменты для нужд учреждений Сумской области, которые оказывают хирургическую помощь, в том числе детям и роженицам.

Среди прочего, в область прибыл гуманитарный груз Агентства ООН по делам беженцев - продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, детское питание, предметы гигиены, одеяла, спальные мешки и тому подобное.

Живицкий также отметил, что несмотря ни на что, на Сумщине планируется начинать посевную. "Там, где не стреляют, - будем сеять", - отметил он.

"Немного деталей по ситуации на фронте северного форпоста: Конотопский район. Войска врага по-прежнему активно двигаются в разных направлениях. То же касается и северной части Роменского района", - констатировал Живицкий.

Напомним,"Укрзализныця" отстроит разрушенную оккупантами площадь в Тростянце. Подразделения Вооруженных сил Украины освободили город несколько дней назад.

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