Безопасность с воздуха не гарантирована.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты готовятся к очередной атаке на Одессу.

"Это война, которую начали не мы. Это война, которую начала Россия. Мы не можем знать российские планы с точностью до минуты. Но мы знаем, что российские войска активно готовятся к атаке против Одессы. Они уже пытались реализовать этот план. Но нашей обороне удалось их сдержать", - сказал Подоляк.

Также он добавил, что оккупанты еще прошлой ночью были готовы к бомбардировкам Одессы.

"Пока небо над Украиной не закрыто или пока Запад не дал нам нужное количество самолётов, мы не можем гарантировать безопасность Одессы с воздуха", - отметил Подоляк.

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