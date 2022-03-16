По словам польского премьера, это произойдет на ближайшем саммите Альянса.

Ближайший саммит НАТО готов рассмотреть введение миротворческой миссии в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает издание W Polityce.

"Это предложение [направить в Украину миротворческую миссию НАТО, - УНИАН] было очень важным. Украина является суверенным государством и имеет право приглашать на свою территорию кого угодно. Когда убивают женщин и детей, когда убивают мирных жителей, она имеет право пригласить войска из других стран. (..) Такая миротворческая миссия наверняка принесет мир и мир на большую часть Украины. Я не думаю, что Путин осмелился напасть на НАТО. Это своеобразный вызов западным странам мыслить шире, дальше, думать, как защищать Украину", - заявил Моравецкий.

Говоря об осведомленности западных лидеров, он подчеркнул: "Идея о том, что они [украинцы] тоже борются за безопасность всей Европы, все больше проникает в них".

На вопрос, с кем обсуждалось предложение о миротворческой миссии НАТО, он сказал: "Во-первых, мы обсудили его с нашими ближайшими союзниками, и он будет представлен на следующем саммите НАТО".

Напомним, в то же время генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс не будет размещать войска в Украине.

В частности, его попросили отреагировать на предложение Польши отправить силы Альянса в Украину для миротворческой миссии. "Мы поддерживаем мирные усилия. Мы призываем Россию и президента Путина вывести их войска, но мы не имеем планов по размещению войск НАТО на земле в Украине", - заявил Столтенберг.

15 марта вице-премьера Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введение миротворческой миссии в Украине. В частности, по его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.

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