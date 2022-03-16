Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия не имеет права вето на перспективу членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянса.
Он подчеркнул, что относительно перспективы членства Украины в НАТО сообщение является неизменным сейчас, как это было на протяжении многих лет.
"Украина - это суверенное независимое государство. Она имеет свое собственное право выбирать свой собственный путь. И мы уважаем решения, сделанные демократически избранным правительством Украины. Поэтому, это зависит от них (от украинцев - УНИАН), чтобы решать, хотят ли они членства в НАТО или нет, и тогда это зависит от 30 стран-членов, чтобы решать по этому вопросу, но не от России, чтобы пытаться ветировать этот процесс", - подчеркнул Столтенберг.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.