Решение вопроса о возможном членстве зависит исключительно от Украины и 30 стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия не имеет права вето на перспективу членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Он подчеркнул, что относительно перспективы членства Украины в НАТО сообщение является неизменным сейчас, как это было на протяжении многих лет.

"Украина - это суверенное независимое государство. Она имеет свое собственное право выбирать свой собственный путь. И мы уважаем решения, сделанные демократически избранным правительством Украины. Поэтому, это зависит от них (от украинцев - УНИАН), чтобы решать, хотят ли они членства в НАТО или нет, и тогда это зависит от 30 стран-членов, чтобы решать по этому вопросу, но не от России, чтобы пытаться ветировать этот процесс", - подчеркнул Столтенберг.

Война против Украины: