Командование ВСУ поделилось сводкой новостей по состоянию на 10 марта, 18:00 по Киеву.

Вооруженные силы Украины продолжают доблестно защищать страну от путинских террористов. Наши солдаты регулярно побеждают в боях на разных направлениях. Например, в Чернигове ВСУ удалось разбить отряд армии РФ и захватить военные трофеи — 10 танков, ЗРК и бронированную эвакуационную машину. Как именно обстоят дела на фронте, подробно рассказал Генштаб в новом отчете.

Согласно свежим данным, оккупантов остановили на всех направлениях. Враг несет ощутимые потери в живой силе, технике и вооружении. Личный состав армии РФ, который находится в Украине, хоть и отрезан от объективной информации, но понимает свое удручающее положение.

Среди солдат активно распространяются слухи о том, что Министерство обороны РФ не сможет обеспечить их денежными выплатами из-за санкций. Это еще сильнее деморализует врагов, которые и так находятся в подавленном состоянии. А в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты и вовсе ищут способ сдаться на милость ВСУ.

О чем еще говорится в отчете Генштаба

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка.

Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.

С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий России, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Поэтому доверяйте только официальным источникам.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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