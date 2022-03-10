Вооруженные силы Украины продолжают доблестно защищать страну от путинских террористов. Наши солдаты регулярно побеждают в боях на разных направлениях. Например, в Чернигове ВСУ удалось разбить отряд армии РФ и захватить военные трофеи — 10 танков, ЗРК и бронированную эвакуационную машину. Как именно обстоят дела на фронте, подробно рассказал Генштаб в новом отчете.
Согласно свежим данным, оккупантов остановили на всех направлениях. Враг несет ощутимые потери в живой силе, технике и вооружении. Личный состав армии РФ, который находится в Украине, хоть и отрезан от объективной информации, но понимает свое удручающее положение.
Среди солдат активно распространяются слухи о том, что Министерство обороны РФ не сможет обеспечить их денежными выплатами из-за санкций. Это еще сильнее деморализует врагов, которые и так находятся в подавленном состоянии. А в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты и вовсе ищут способ сдаться на милость ВСУ.
О чем еще говорится в отчете Генштаба
- В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка.
- Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.
- Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.
- С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий России, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Поэтому доверяйте только официальным источникам.
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.