Вооруженные силы Украины продолжают доблестно защищать страну от путинских террористов. Наши солдаты регулярно побеждают в боях на разных направлениях. Например, в Чернигове ВСУ удалось разбить отряд армии РФ и захватить военные трофеи — 10 танков, ЗРК и бронированную эвакуационную машину. Как именно обстоят дела на фронте, подробно рассказал Генштаб в новом отчете.

Согласно свежим данным, оккупантов остановили на всех направлениях. Враг несет ощутимые потери в живой силе, технике и вооружении. Личный состав армии РФ, который находится в Украине, хоть и отрезан от объективной информации, но понимает свое удручающее положение.

Среди солдат активно распространяются слухи о том, что Министерство обороны РФ не сможет обеспечить их денежными выплатами из-за санкций. Это еще сильнее деморализует врагов, которые и так находятся в подавленном состоянии. А в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты и вовсе ищут способ сдаться на милость ВСУ.

О чем еще говорится в отчете Генштаба

  • В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка.
  • Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.
  • Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.
  • С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий России, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Поэтому доверяйте только официальным источникам.

Война Российской Федерации против Украины

  • Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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