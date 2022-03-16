Оборона города — это стратегическое задание, которое будет выполнено.

В первые дни войны Российская Федерация думала, что сможет быстро захватить Киев. Путин со своими прихвостнями даже планировали высадить десант на Печерске, о чем недавно рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Однако столица выстояла, и теперь оккупанты не смогут ее захватить. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. В недавнем сообщении он рассказал, насколько серьезно организована защита города.

"Оборона Киева — наша стратегическая задача. Основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВС Украины и других военных формирований государства. К защите столицы массово приобщаются сами горожане. Киев выстоит!", — сказано на официальной странице главнокомандующего на Facebook.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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