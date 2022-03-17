Она отметила, что Украине важны гарантии безопасности в более широком формате.

Для Украины сейчас в приоритете не вступление в НАТО, а бесполетная зона и оружие.

Об этом заявила в интервью CNN вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, комментируя то, что президент Зеленский, выступая в Конгрессе США онлайн, не упомянул стремление Украины стать членом Альянса.

"Я думаю, что НАТО — это не так важно, как бесполетная зона, больше оружия и, по сути, способность защищать себя, — сказала она, — но сейчас в основном речь идет не о политике, а о выживании".

Стефанишина добавила, что Путин терпит неудачу в войне, потому что "цепочка подчинения, которая дезинформирует его и высшее руководство вокруг, показывает, что они ничего не знают о нашей стране".

"Я абсолютно уверена, что ему некомфортно в каждый момент, когда он сидит в своем бомбоубежище, — сказала она, добавив, — он терпит неудачу в каждой из своих оценок".

Она также ответила на то, как относится к тому, что правительство Украины фактически работает из подполья, сказав, что "мы чувствуем себя единым целым с украинским народом, и мы страдаем и плачем одинаково со смертью каждого ребенка и гражданина Украины".

Стефанишина сказала CNN, что верит в вооруженные силы Украины, а также в единство и бесстрашие народа, которые смогут преодолеть российскую агрессию в этой войне, но добавила, что западные лидеры "обязаны" предоставлять гарантии безопасности.

"Гарантии безопасности в более широком формате важны для нас", — сказала она.

"Мы хотим мирно жить на нашей земле демократическим путем", — сказала Стефанишина, добавив, что Украина уже является частью европейской семьи. "Мы уже являемся частью политической европейской семьи", — сказала она.

Напомним, ближайший саммит НАТО готов рассмотреть введение миротворческой миссии в Украину.

Так, 15 марта вице-премьера Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введение миротворческой миссии в Украине. В частности, по его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.

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